El PSOE lleva al TSJEx y al Defensor del Pueblo el "ataque" de la Junta al derecho a la educación en Extremadura

El PSOE ha afeado este lunes a la presidenta extremeña, María Guardiola, de "estar escondida" ante el "desastre" del transporte escolar, una situación que "atenta" contra el derecho del acceso a la educación y a la que el Gobierno regional quiere dar solución con "auténticas chapuzas".

Como "Guardiola no tiene un chaleco de emergencias que ponerse" para una fotografía, "se esconde", ha añadido en rueda de prensa la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, quien ha tildado de "caradura" al Ejecutivo regional por "irse de vacaciones cuando las rutas del transporte escolar no estaban resueltas".

La portavoz socialista ha afirmado que "la incapacidad" del Gobierno de María Guardiola ha supuesto "un ataque al mundo rural sin precedentes" y al derecho esencial al acceso a la educación de miles de niñas y niños de la región.

"Siempre que gobierna la derecha se destruyen los derechos de los ciudadanos que viven en zonas rurales", ha afirmado Gil Rosiña, quien ha tildado de "disparate" las medidas anunciadas por la Consejería de Educación para dar solución al curso escolar, entre ellas las clases temáticas y "pagar 0,26 euros por kilómetro" a las familias que lleven a sus hijos al colegio con sus propio vehículos.

Como respuesta, el PSOE se ha dirigido al Defensor del Pueblo para dar cuenta de "este ataque" a los derechos fundamentales" y ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ante "la decisión unilateral" de la Junta de fijar clases telemáticas.

A juicio de la portavoz socialista, al Gobierno de María Guardiola se "le ha terminado la inercia, el trabajo que ya estaba hecho y los contratos" del Ejecutivo socialista anterior.