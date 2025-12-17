El PSOE exige a Guardiola que aclare el viaje de su marido a Japón y la condena por maltrato de su chófer

El PSOE exige a Guardiola que aclare el viaje de su marido a Japón y la condena por maltrato de su chóferPOLITICA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA BADAJOZPSOE DE EXTREMADURA

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare dos polémicas: quién pagó los gastos de su marido en un viaje institucional a Japón y si es cierto que su chófer personal está condenado por violencia de género. El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado en rueda de prensa la máxima transparencia a la presidenta.

Viaje a Japón bajo sospecha

Sobre el viaje, cuyo coste total según los socialistas asciende a 122.000 euros, Osuna pide a Guardiola que "presente las facturas del viaje de su marido" para "acabar el debate". El objetivo del desplazamiento, en el que participaron 21 cargos públicos, era presentar el Festival de Teatro Clásico en la feria de Osaka y promocionar marcas de moda extremeñas.

Un chófer en el sistema VioGén

La segunda controversia se centra en una información de 'ElPlural' sobre el conductor de la presidenta, quien supuestamente "figura en el sistema VioGén" por una condena de maltrato. "[{Quien tiene que hablar es María Guardiola}"], ha recalcado Osuna, instando a la presidenta a confirmar o desmentir la noticia y a aclarar si conocía estos hechos al nombrarlo como personal de su "absoluta confianza".

Quien tiene que hablar es María Guardiola" Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida y Portavoz del Comité Electoral del PSOE

Guardiola, "escondida" en campaña

En la recta final de la campaña electoral, el portavoz socialista también ha criticado la ausencia de la presidenta, a la que acusa de estar "escondida". Según Osuna, Guardiola "no participa en los debates" ni en entrevistas en medios de comunicación, y ha lamentado que siga realizando anuncios desde el Consejo de Gobierno pese a las condenas de la Junta Electoral Central.

Finalmente, Osuna ha pedido a los extremeños que reflexionen si su vida "ha mejorado" en estos dos años y ha posicionado al PSOE como la única alternativa para revertir la parálisis de la región. "Los extremeños tienen en su mano darle la vuelta a lo que ha pasado en estos dos años en Extremadura", ha concluido.