Una nueva encuesta en Extremadura dispara a Vox y dibuja una debacle histórica del PSOE

El Partido Popular será el vencedor de las elecciones que se celebrarán en Extremadura dentro de una semana, frente al desplome histórico que sufrirá el PSOE, según la encuesta realizada por GESOP y que publica este domingo El Periódico Extremadura. El escenario político resultante viene marcado por el liderazgo del PP en porcentaje de voto, el hundimiento de los socialistas y el ascenso de Vox.

Un parlamento fragmentado

La estimación sitúa al PP como primera fuerza en Extremadura, con una horquilla de 26 a 28 escaños y un 37,3% de los votos. Este porcentaje es inferior al logrado por Guardiola en mayo de 2023, cuando obtuvo el 38,84 por ciento y 28 escaños.

En este escenario, Vox se consolida como socio clave para un eventual gobierno de derechas. La formación de Abascal obtendría más del doble de apoyos que en mayo de 2023, pasando de 5 diputados a una proyección de entre 11 y 13 escaños. Vox pasaría del 8, 12 por ciento de 2023 al 17,2 que le otorga GESOP. La suma de PP y Vox se situaría entre los 37 y 41 escaños. La mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura está en los 33 escaños.

La izquierda no suma

En el bloque de la izquierda, el PSOE sufriría una caída inédita en Extremadura, perdiendo hasta nueve escaños en el peor de los escenarios. La fragmentación del voto y la fuga de apoyos penalizan a los socialistas. Parte de esos votos irían a parar a Unidas por Extremadura, que conservaría un grupo parlamentario relevante con cerca del 10% de la intención de voto y podría subir hasta los 7 escaños. La encuesta otorga un resultado desastroso al PSOE de Gallardo, entre 19 y 21 escaños, y por debajo del 30 por ciento en intención de voto.

Vox se lleva el voto joven

En el análisis por perfiles, el PP lidera en la mayoría de los segmentos de población. Las principales excepciones se dan entre los votantes más jóvenes y aquellos con estudios básicos, que se decantan mayoritariamente por Vox, que también se convierte en la segunda fuerza preferida entre los hombres de 30 a 44 años.

La fidelidad de voto al PSOE muestra signos de debilidad, situándose por debajo del 50%. El partido registra fugas de votantes hacia todas las formaciones, especialmente hacia el Partido Popular y Unidas por Extremadura, lo que agrava su desplome en la región.

Respecto a la valoración de los líderes, solo aprueban María Guardiola e Irene de Miguel, con un 5,2 sobre 10.