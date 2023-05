El PSOE pierde la mayoría en Extremadura y deja el parlamento en manos de un acuerdo entre PP y Vox

Una apretada batalla electoral que se ha saldado con una derrota para Guillermo Fernández Vara. Así las cosas, el PSOE ha perdido seis diputados, de 34 a 28 con respecto al año 2019, y el PP ha ganado ocho, de 20 a 28 si comparamos los resultados de este domingo con los obtenidos en los pasados comicios autonómicos.

Esto dejaría en manos de Vox, que ha obtenido cinco concejales, un posible acuerdo para poder de gobernar en Extremadura. Por su parte, Unidas por Extremadura (escisión conformada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) consigue 4. De llegar a un acuerdo, la popular María Guardiola se convertiría en la primera mujer que se sitúe al frente del Ejecutivo de esta comunidad.

"Yo he fracasado, es una realidad obvia", ha asegurado Fernández Vara al inicio de su comparecencia.

Guillermo Fernández Vara, en 'Herrera en COPE'

Otro de los asuntos que más atención ha ocupado esta campaña fueron los etarras que constaban en las listas electorales de Bildu, de los que siete que fueron condenados por delitos de sangre. Algo sobre lo que el Gobierno tardó en pronunciarse, pero otros barones del PSOE sí lo hicieron. Uno de ellos fue, precisamente, el presidente en funciones de Extremadura y lo hizo en 'Herrera en COPE'. "Todo lo que huela a terrorismo, siento repugnancia y desprecio, el más absoluto de los desprecios y la mayor de la repugnancia", aseguró.

Admitió, además, que esta situación que estaba atravesando España "no me gusta nada" y lo consideró "una desgracia para un país que haya que tener en cuenta los independentistas que no creen en el país".