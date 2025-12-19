Mérida celebra de nuevo sus Preuvas en la Plaza de España

El Ayuntamiento de Mérida celebrará el próximo lunes 29 de diciembre la 'Megaparty Preuvas' en la Plaza de España. El evento ha sido presentado por la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el representante del Grupo COPE Extremadura, Óscar Rosco, quienes han señalado que el objetivo es ofrecer una jornada "festiva y de convivencia" para emeritenses y visitantes.

Una fiesta para todas las edades

La celebración comenzará a las 11,00 horas con la 'Fiesta de Preuvas Infantiles', que contará con la animación de Jimeno y la actuación de Chloe de la Rosa. Durante la mañana se repartirán 2.000 conos de chucherías para los más pequeños en una actividad que, según Aragoneses, refuerza el "espíritu festivo" y la participación ciudadana.

Música para despedir el año

Por la tarde, la 'Megaparty Preuvas' se extenderá desde las 17,00 hasta la 1,30 horas. La fiesta arrancará con los djs locales Andrea Pérez e Izan, junto al cantante emeritense Javichu. Según Óscar Rosco, el evento "convertirá a Mérida en un punto de encuentro para despedir el año por adelantado y en el epicentro de las fiestas navideñas".

A las 20,00 horas dará comienzo el show 'Megastar' que contará con un cartel de lujo: Cecilia Zango, Chema Rivas, Enol, Kube, Paula Koops y Tami Tamako. El cabeza de cartel de este año, tal como ha anunciado Rosco, será Lerica y, tras las Preuvas, el cierre correrá a cargo de Nils Van Zandt, que repite por tercera vez en el evento.