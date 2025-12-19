Un macroestudio confirma que la caza de la codorniz es sostenible en España

El proyecto Coturnix ha revelado en su última memoria anual que España está llevando a cabo un aprovechamiento cinegético sostenible de la codorniz común. El análisis de la estructura poblacional indica que la especie produce excedentes en las principales biorregiones del territorio, lo que confirma la viabilidad de su gestión actual.

Esta iniciativa, impulsada por el sector cinegético en 2020 con el apoyo de Mutuasport, cuenta con la participación de más de 5.000 cazadores, científicos y administraciones. Su objetivo es generar datos esenciales para rellenar el vacío de conocimiento que existe a nivel europeo sobre el estado de conservación de la especie, actualmente en evaluación.

Un método de seguimiento pionero

La calidad de la información se basa en el método SEC (Seguimiento Específico de Codorniz), un sistema activo que supera las limitaciones de los métodos pasivos tradicionales. Gracias a este seguimiento, se ha detectado un incremento de la densidad de machos de codorniz durante el periodo reproductor de 2025 en comparación con los dos años anteriores.

La prohibición del aprovechamiento cinegético supondría la pérdida de una de las fuentes de información más valiosas que hay en la actualidad" Eduardo Laguna Coordinador del proyecto Coturnix

Frente a la presión de los movimientos animalistas que, a nivel europeo, ponen en duda la sostenibilidad de la caza en la ruta migratoria occidental, el proyecto Coturnix aporta datos robustos. Eduardo Laguna, coordinador del proyecto, advierte que "la prohibición del aprovechamiento cinegético supondría la pérdida de una de las fuentes de información más valiosas que hay en la actualidad para avanzar en las múltiples líneas de investigación que abordan aspectos aún desconocidos de esta especie".

Eduardo Laguna, coordinador del proyecto Coturnix, a la izquierda

Una especie con 'fluctuaciones de ratón'

Laguna explica que, aunque las poblaciones no alcanzan los niveles previos a la intensificación agrícola de los años 80, la codorniz "es la que mejor le va" en comparación con otras especies esteparias. Se caracteriza por grandes fluctuaciones interanuales y una alta productividad en años buenos, similar a la de un "ratón", lo que provoca un crecimiento exponencial. El estudio demuestra que la caza se centra en el excedente de individuos jóvenes, sin impactar en la población reproductora.

Extremadura, clave en la monitorización

Extremadura se ha convertido en una de las regiones donde se recogen los datos "más relevantes y de mayor calidad". Gracias a la Federación Extremeña de Caza y a un convenio con la Junta de Extremadura, se han implementado métodos exclusivos de monitorización en 1.900 puntos de escucha y se han sumado nuevas áreas de estudio en Navalvillar de Pela y Azuaga.