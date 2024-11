Lluvia de millones en Mérida: Santiago Lobo reparte 6,3 millones con el Cuponazo de la ONCE

ONCE

Santiago Lobo Pero, vendedor de la ONCE desde 2013, que ha repartido los 6.360.000 euros en Mérida El Cuponazo de la ONCE ha repartido en M√©rida 6.360.000 euros en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor y nueve cupones m√°s, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado viernes, 29 de noviembre. SOCIEDAD ESPA√ëA EUROPA EXTREMADURA ONCE