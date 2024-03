Las mascarillas de Almendralejo son de una empresa a la que Illa adjudicó cuatro contratos

Decenas de miles de mascarillas encontradas en el Palacio del Vino de Almendralejo pertenecen a FCS Select, como así se puede ver en las bolsas y cajas que las contienen. FCS Select es una empresa, con sede en San Cugat del Vallés, a la que fueron adjudicadas en plena pandemia del covid cuatro contratos de 508 millones de mascarillas, 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección por un valor total, con IVA incluido, de 263.126.600 euros. La adjudicación del Ministerio de Sanidad data del 23 de marzo de 2020.

Hasta entonces, FCS Select se dedicada a la fabricación de artículos de marketing en el sector de bebidas alcohólicas. ¿Cómo se puede adjudicar a una empresa estos contratos sin ninguna experiencia en el sector? Algunos medios señalan a la relación del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los administradores de la empresa. Illa fue alcalde de La Roca del Vallés, su localidad natal.

El Tribunal de Cuentas, según revela el digital OkDiario, refleja en un informe que la contratación fue “bastante irregular”, porque un 10 por ciento de esas mascarillas, unos 50 millones de unidades, eran defectuosas. La mitad del material no fue repuesto y no se habría devuelto el dinero.El digital The Objetive publicaba en noviembre del año pasado que la Fiscalía Europea investigaba dosde esos contratos y que FCS Select se había “esfumado”, tras no entregar al registro sus cuentas de 2020, 2021 y 2022.

COPE ha podido constatar que gran parte del material encontrado en el Palacio del Vino de Almendralejo fue enviado por el fabricante chino Shanghai International Holding Corporation Gmbh, que distribuía en Europa a través de su sede de Hamburgo, y que aparece en un listado de la Agencia Española de Medicamentos en el que figuran productos sanitarios que carecen de garantías, eficacia y calidad, “por lo que no deben adquirirse ni utilizarse”.

En el caso que nos ocupa, el 1 de junio de 2020, la Agencia Española de Medicamentos avisó de que las mascarillas, paños quirúrgicos, fundas estériles, bolsas, mantas, tiritas, guantes de vinilo… de este fabricante contaban con un “certificado falso”. Aparentemente, en las cajas todo parece legal, pero los productos “no cumplen la regulación”. En esas cajas hay una etiqueta con un aviso: ‘No usar’. Fue el Ingesa, un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, el que llevó a cabo el envío a Extremadura.

Hemos sabido que el Ayuntamiento de Almendralejo cedió un espacio en el Palacio del Vino, a mediados de 2020, como punto de almacenaje del SES para hacer frente al covid. Todo ese material se encontró hace unos días, cuando el Ayuntamiento pidió las llaves de ese espacio para aprovecharlo con motivo del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, que se celebra este mes.

El exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reconocido que este tipo de material “se procedía a destruirlo”, una vez que diera el visto bueno del Ministerio de Sanidad “pero desconozco qué habría pasado”.

Una vez encontradas las mascarillas, el SES lo puso en conocimiento de la Guardia Civil. Sobre este asunto, la consejera de Salud, Sara García Espada, en declaraciones a Canal Extremadura, ha pedido explicaciones. La Junta, a los socialistas: “respondan, díganles a los extremeños con qué dinero se ha abonado, cómo ha llegado hasta aquí y por qué estaba sin uso".