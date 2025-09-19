La Junta invierte cerca de 600.000 euros en la renovación de la Hospedería Valle del Ambroz en Hervás

La Junta de Extremadura ha culminado una inversión cercana a los 600.000 euros para renovar y actualizar el mobiliario de la Hospedería Valle del Ambroz en Hervás, un edificio histórico del siglo XVII.

La intervención ha consistido en la renovación completa de sus 26 habitaciones y de todos los espacios comunes, con el objetivo de reforzar el atractivo turístico del norte de Cáceres y consolidar a la red de Hospederías extremeñas como referente en el turismo de calidad.

El proyecto ha incluido la sustitución de suelos, mobiliario, luminarias, cortinas y carpinterías, así como la modernización de baños y la redecoración con materiales nobles como lino y madera de roble claro.

La recepción, la cafetería, el comedor, los salones, claustros y biblioteca se han transformado con una nueva paleta cromática inspirada en los tonos terracota y verdes del Valle del Ambroz. También se ha reubicado la colección de obras de arte que alberga el edificio, potenciando su valor patrimonial.

El resultado es un espacio renovado y luminoso, que mantiene la esencia del antiguo convento de Trinitarios, adaptado a las necesidades del viajero actual. La cafetería de estilo contemporáneo, el comedor con capacidad para 170 personas, el desayunador para 60 comensales y el salón multiusos para 90 completan una oferta pensada tanto para el turismo de ocio como para el de eventos.

La reapertura de la Hospedería se produce en el mejor momento de la historia del turismo en Extremadura. El año 2024 cerró con más de dos millones de viajeros y más de cuatro millones de pernoctaciones, con un 18% de visitantes internacionales.

La región creció por encima de la media nacional y ha alcanzado este año la mejor reputación turística del país, según el Barómetro de Percepción Turística.

Un dinamismo que también se refleja en la apertura de 588 nuevos establecimientos turísticos en 2024 y cerca de 200 más en lo que va de año, así como en el empleo: el sector roza ya los 30.000 afiliados a la Seguridad Social.

La inversión en la Hospedería de Hervás forma parte de una estrategia más amplia, que contempla más de 78 millones en Planes de Sostenibilidad Turística, 2,5 millones en ayudas a la competitividad, 5,8 millones destinados a la sostenibilidad empresarial y 800.000 euros para la formación digital en el sector. Políticas que se traducen en resultados tangibles: más visitantes, más empleo, más inversión y más futuro.

La Hospedería Valle del Ambroz es, hoy, un símbolo de este impulso. Su renovación enriquece la red de Hospederías extremeñas y refuerza a Hervás y a su entorno como destino de referencia para quienes buscan descanso, historia, naturaleza y calidad en su viaje.