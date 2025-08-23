La Junta de Extremadura desactiva el Plan Infocaex tras dar por neutralizado el incendio de Jarilla

Bomberos de la Diputación de Cáceres en el incendio de Jarilla

El Ejecutivo extremeño ha declarado este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), tras dar por "neutralizado" el fuego de Jarilla.

Cabe recordar que este incendio, que ha calcinado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, no fue estabilizado hasta este pasado viernes, 22 de agosto.

Esta semana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado el trabajo de "todos los grupos logísticos", así como resaltado que no ha habido que lamentar ninguna vida humana en estos once días de incendio.

Durante dichos días, ha recordado la Junta, en nota de prensa este sábado, que en algunas jornadas se han registrado "hasta 19 incendios simultáneos".