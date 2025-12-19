La Junta Electoral Central expedienta a Sánchez por su rueda de prensa de balance del año en plena campaña electoral en Extremadura
La Junta Electoral considera que las manifestaciones del presidente del Gobierno durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Junta Electoral Central ha abierto expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones que hizo en la rueda de prensa de balance anual del Ejecutivo del pasado lunes, cuando la campaña electoral para las elecciones en Extremadura estaba en su ecuador.
Con este acuerdo, la Junta Electoral Central estima la denuncia presentada por el PP, al considerar que las manifestaciones de Sánchez durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad en actos institucionales durante periodos electorales.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN.
