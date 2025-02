La juez del caso del hermano de Sánchez insiste: hay "indicios de criminalidad" que motivan la investigación

Nueva página en el caso que envuelve a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su situación en la Diputación de Badajoz. La juez ha emitido un nuevo auto donde insiste en lo que ya ha defendido con anterioridad: sostiene que hay "indicios de criminalidad" suficientes para justificar la investigación.

La magistrada, Beatriz Biedma, ha sido contundente al negar que el procedimiento se base en "recortes de prensa": "Quienes hacen dicha afirmación, u otras similares, parecen no haber sido parte del presente procedimiento ni haber leído cada uno de los autos...".

Biedma aclara, ante la petición de sobreseimiento de la defensa, que "no nos encontramos en el momento procesal oportuno" para determinar tal cosa. De hecho, la juez insiste en defender las diligencias de investigación y concluye que, hasta que no se den por finalizada, no se procederá a valorar si deben o no continuar.

Admite, no obstante, que toda la investigación arranca a partir de una denuncia de Manos Limpias, pero que, a la postre, se complementa con la documentación requerida a la Diputación o los correos intervenidos.

También niega que pueda haber delito por desobediencia para aquellos que han filtrado correos o, incluso, las declaraciones de los investigados.