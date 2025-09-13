Jerez de los Caballeros celebra con orgullo su proclamación como uno de los Pueblos Más Bonitos de España

La Asociación ‘Los Pueblos Más Bonitos de España’ y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros han hecho oficial la proclamación de la ciudad como uno de los pueblos más bonitos de nuestro país. La distinción se dio a conocer en noviembre de 2024 y se presentó en enero de este 2025 en FITUR.

El jamón, pieza fundamental en la gastronomía de Jerez de los Caballeros, no podía faltar

El pasado viernes, la Plaza de España de la localidad templaria acogió un acto que contó con la presencia y protagonismo de los vecinos, como parte esencial de su riqueza. Así lo puso de relieve el alcalde, Raúl Gordillo, junto al presidente de la Asociación ‘Los Pueblos Más Bonitos de España’, Francisco Mestre, y el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos.

La coral de la Escuela Municipal de Música abrió el acto, conducido por la periodista jerezana Andrea Menacho, quien dio paso a un vídeo realizado por RTV Jerez de los Caballeros, poniendo de relieve la gran riqueza histórica, artística y monumental de esta ciudad, su gastronomía, sus fiestas y tradiciones y la belleza de su entorno natural de dehesas, origen de uno de los manjares más apreciados del mundo, como es el jamón ibérico de bellota, que también fue protagonista con una degustación.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros Muchos vecinos se congregaron en la Plaza de España

El alcalde tuvo, especialmente, unas palabras de reconocimiento a Eduardo Reales, empresario turístico de la localidad, junto al resto de profesionales del sector de la hostelería por su trabajo y apuesta por la calidad.

El momento más significativo del acto fue el descubrimiento de una placa con la inscripción: ‘Jerez de los Caballeros, Uno de Los Pueblos Más Bonitos de España’, en medio del aplauso de los asistentes, que llenaron la plaza de España. La actuación de Naiala Narciso, natural de Barcarrota, ganadora de la pasada edición del Festival de la Canción de Extremadura, que tiene su sede en Jerez de los Caballeros, puso el broche a este emocionante acontecimiento.