Irene de Miguel afronta la jornada de reflexión con un día de campo rodeada de su familia y amigos

La candidata de Unidas por Extremadura desconecta en las horas previas a las Elecciones Autonómicas

Europa Press

Adrián García DuránEuropa Press

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha decantado por vivir la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre con un día de campo rodeada de su familia y amigos.

Concretamente, De Miguel afrontará el día anterior a que los extremeños concurran a las urnas, disfrutando de una paella, entre juegos de mesa y, si el sol de invierno la acompaña, con un paseo por la naturaleza.

Este plan que hace "redondo" al día anterior a los comicios, según ha asegurado la candidata, es algo típico que suele hacer junto a sus seres queridos en estas fechas del año.

