El incendio de Jarilla amenaza la zona de Hervás

Extremadura arde y la preocupación se centra en Jarilla. El incendio en esta localidad cacereña sigue avanzando con una evolución desfavorable y amenaza ya la zona de Hervás, donde vecinos y autoridades miran con inquietud el avance de las llamas. Es el frente más complicado de la jornada y concentra la mayor parte de los esfuerzos de los equipos de extinción.

Mientras tanto, otros fuegos que permanecen activos, como los de Alburquerque, Cáceres-Aliseda y Membrio, evolucionan de manera favorable gracias al intenso trabajo de los retenes. Y poco a poco llegan también buenas noticias: se han estabilizado los incendios de Malpartida de Plasencia, Casares de las Hurdes, Azuaga, Trujillo, Casas de Don Pedro, Cuacos de Yuste, Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro, Llerena y Salvaleón.

Aun así, el balance es duro: más de 25.000 hectáreas han quedado calcinadas en Extremadura en los últimos días. Una cifra que da idea de la magnitud de estos incendios y que convierte en prioridad absoluta frenar el fuego de Jarilla antes de que alcance zonas habitadas y espacios naturales de gran valor en el norte cacereño.