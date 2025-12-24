“La Navidad es….”

«Os ha nacido hoy, en la ciudad

de David, un Salvador, que es Cristo

El Señor.»

Lucas 2:11

Infancia, recuerdos y raíces

La Navidad está asociada a la infancia, a mi niñez. La Navidad es la sonrisa de mi abuela, María Dolores, es la estrella, la época favorita de mi madre, la misa del Gallo, la sabiduría de Dalmacio, mi abuelo. La alegría de mi padre, el crepitar del fuego, las miradas de ilusión del niño que contempla por vez primera las luces del árbol, la generosidad de mi hermana o el anciano que, con manos temblorosas, coloca emocionado al Niño Jesús en el portal de Belén.

Fe, familia y vínculos que perduran

El amor incondicional de los padres, la amistad, el abrazo fraterno de un compañero. El ‘Adestes Fideles’ cantado por las voces perfectamente empastadas de mis tíos, la genialidad de Gonzalo, la erudición de Wenceslao, ambos en grado superlativo absoluto, los buenos deseos, el sonido del teléfono allende los mares de los que están siempre, el perdón de corazón, el don de gentes de Carmina, el arrepentimiento sincero, la complicidad de una pareja, la elegancia de Emma, el abuelo que mira ensimismado el escaparate de una juguetería con su nieto de la mano, sabedor de ese mágico instante, la familia.

El verdadero sentido de la Navidad

La Navidad es el Milagro del Amor.

¡¡¡Feliz Navidad!!!





Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.