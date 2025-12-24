El cuento de Navidad valenciano que junta a las voces de Johnny Depp y Batman

En plena Navidad, surgen iniciativas que buscan despertar el amor por el prójimo y la solidaridad. Es el caso de 'Atrapacuentos', un podcast altruista creado por Jesús López Peláez y su mujer, Eva, que busca, según ha contado su propio autor en el programa 'Mediodía de COPE Más Valencia', ser 'un espacio de escucha' en medio del ajetreo diario. "Estos capítulos son como pequeñas cápsulas que te invitan a parar, tomarte un respiro y pensar un poco", ha señalado López Peláez.

Un reparto de lujo para una historia solidaria

El guion, escrito por el propio López Peláez, cobra vida gracias a la colaboración de voces de primer nivel del doblaje español. El protagonista de este nuevo cuento, 'Plaza 24', es Luis Posada, voz habitual de actores como Jim Carrey y Johnny Depp. Le acompañan Claudio Serrano, conocido por doblar a Ben Affleck y ser el Batman de Christopher Nolan, y Cristina Yuste, la voz de la Bruja Escarlata en Marvel o Bernardette en 'Big Bang Theory'

Además, la introducción del capítulo se basa en un texto de una psicóloga valenciana llamada Lucía. "En cada capítulo contamos generalmente siempre con actores de doblaje de primer nivel que puedes escuchar en películas, es una pasada", ha afirmado el creador del proyecto.

'Plaza 24': un canto a la empatía

El cuento narra la historia de Ramón, un hombre que trabaja en el aparcamiento de un hospital. Allí, es testigo de las situaciones complicadas de muchas personas, como quienes visitan a un hijo prematuro o acuden a sesiones de quimioterapia, y se da cuenta de que no deberían perder tiempo buscando aparcamiento.

Movido por la empatía, Ramón crea una iniciativa para gestionar una serie de plazas destinadas a estas personas. La historia busca inspirar a "poner un granito de arena", según López Peláez. "Todos podemos ayudar en pequeñas acciones que terminan convirtiéndose en algo grande", ha reflexionado durante su intervención en la radio.

Gratis y accesible para todos

La iniciativa es completamente altruista y su único objetivo es 'que llegue a todo el mundo'. El cuento de Navidad 'Plaza 24', cuyo número alude a la Nochebuena, y el resto de historias de 'Atrapacuentos' están disponibles de forma gratuita en las principales plataformas de audio como Spotify, iVoox y YouTube

Este es el tercer cuento navideño que lanza el proyecto, y sus creadores ya tienen la vista puesta en el futuro. López Peláez ha confesado que tienen en mente recopilar una serie de cuentos para, quizás, lanzar un libro en formato texto acompañado de su propio podcast sonoro