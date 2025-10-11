Borja Jiménez, sobre su debut en El Molinón: "Tenemos que ser nosotros los que les demos ese empuje"

Primeros días. “La semana está yendo muy bien, muy tranquila, están todos los futbolistas disponibles, con Jesús ya en su última fase. Me he encontrado un grupo con muchas ganas de revertir esta situación, han entendido que tenemos que dar algún pequeño matiz. Creo que están muy mentalizados de que hay que revertir esta situación lo antes posible y que lo vamos a hacer mañana".

En qué has incidido. “Hemos dado algunos matices de lo que queremos que sea el Sporting más a corto plazo con nosotros, en cuanto a esa agresividad de los bloques defensivos, en cuanto a tener muy claro cuáles son nuestras virtudes y cómo tenemos que explotarlas. Hemos trabajado algún aspecto defensivo, algún pequeño matiz al trabajo que había hecho Asier, a nivel ofensivo igual. Creo que, independiente de como hubieran ido los resultados, el equipo tenía muy buenas cosas de base y al final son gustos de cada entrenador y hemos empezado por esos pequeños matices, pero como te decía, creo que hay muchas cosas que son muy válidas para nosotros".

Virtudes y puntos de mejora. “Es un equipo que, en cuanto a sus virtudes, tiene esa velocidad para atacar, con jugadores que van muy bien al espacio, que necesitan ataques verticales, ataques cortos. En la parcela del centro del campo tiene futbolistas de buen primer pase, tiene futbolistas con envergadura que tienen capacidad de incorporarse al área. Podemos llegar de muchas formas, laterales más altos, laterales más cortos. A nivel ofensivo hay mucho talento. En defensa, hay qie entender bien los momentos de robo, de presión, los posicionamientos, si estamos en campo rival o si estamos en campo propio. Hemos insistido en cosas que para nosotros son importantes, con el poco tiempo que se tiene en estas situaciones".

Deportes COPE Asturias Borja Jiménez, en rueda de prensa

El Sporting desde dentro. "Si desde fuera tenía una idea de que era un sitio idílico, desde dentro más. Tenemos unas instalaciones inmejorables, tenemos un grupo humano de gente que está en el día a día de Mareo muy bueno. En lo poco que me he movido estos días por la ciudad, he percibido mucho cariño a la gente, esa necesidad de ganar que nosotros también tenemos de revertir la situación, pero muchísimo cariño. Con la responsabilidad de saber que tenemos que ganar, que la gente nos va a exigir, pero es el momento que queremos nosotros, no estamos para pedir nada a la afición, sino para darles".

Racing. "Su estilo de juego en los dos últimos años es muy reconocible. Tienen unos jugadores que de tres cuartos de campo hacia delante podrían jugar en cualquier equipo de la categoría, incluso al más alto nivel. Pero bueno, esto es cuestión de que hagamos las cosas bien, que las diferencias en esta categoría son muy pequeñas entre los equipos y entre los futbolistas".

Empezar ganando. "Siempre pienso que es mejor ir por delante que tener que dar la vuelta a los resultados, pero también creo que nos vamos a encontrar un Molinón alegre y respetuoso durante los 90 minutos, porque ellos saben que en este momento donde nos encontramos también les necesitamos y eso no van a dejar de hacerlo. Eso sí, somos nosotros los que les tenemos que dar a ellos ese empuje, que se sientan cómodos y reconozcan a su equipo dentro de los mínimos exigibles siempre, de pasión, de apretar, de ser agresivos, de generar ocasiones, de ser verticales. Vamos a intentar que se sientan identificados desde el primer día".

Agresividad defensiva. "Hablo de agresividad en cuanto a la altura del bloque, no de ir fuerte en los duelos, que también lo llevo a esa agresividad del equipo en cuanto a dónde tienen que estar sus líneas, pero no porque tengamos que ser un equipo más agresivo. Todo lo contrario, creo que se puede defender muy bien sin poder hacer faltas, que es más un tema de posicionamiento".

Primer día en El Molinón. "No he tenido tiempo todavía de fantasear con ese ambiente y de hecho lo dices ahora y se me ponen los pelos de punta. Yo creo que el gusanillo empezará cuando lleguemos con el autobús y ahí será el primer momento donde realmente me sienta entrenador del Sporting y donde realmente sienta que esto va a comenzar".

Dani Keipo. "Es un chico que la semana pasada no fue convocado. Lo conocéis perfectamente aquí, ha tenido mejores y peores momentos. Hay jugadores que necesitan más o menos cariño y él es un chico que necesita ese cariño. Viene con nosotros porque creemos que nos puede aportar".