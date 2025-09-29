Guardiola convoca a los grupos parlamentarios este lunes para abordar los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado a los grupos parlamentarios este lunes, día 29, para abordar los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026.

La reunión tendrá lugar a partir de las 18,00 horas en la sede de Presidencia, como ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien espera que los grupos acudan al encuentro con un "espíritu constructivo".

El 'popular' también ha confiado en que este encuentro sirva como un "punto de inflexión" en la política extremeña y en el que el "espíritu constructivo deje a un lado la crispación" y donde la propuesta sea la "protagonista frente a la crítica destructiva e injustificada".

"Esperemos que ese sea el afán con el que acudan todos los grupos parlamentarios a la reunión de esta tarde", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha añadido que también está llamado al mismo el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Ya que, como ha dicho, "pese a estar sentado en el banquillo de los acusados y estar sentado en un escaño, algo totalmente incompatible", los votantes socialistas "no tienen la culpa de los líos judiciales" de Gallardo y "también tienen que estar representados en ese encuentro".

"Es Miguel Ángel Gallardo quien se tiene que plantear si tiene que seguir liderando el Partido Socialista de Extremadura. Nosotros tenemos claro y lo hemos manifestado que tiene que dimitir. Y tiene que dimitir por limpieza democrática, por respeto a las instituciones y por respeto a los extremeños, para que solucione sus líos judiciales fuera de la política", ha asegurado.

ADELANTO ELECTORAL

A preguntas de los medios por si se plantearía la Junta un adelanto electoral si las cuentas autonómicas no salieran adelante, el 'popular' ha dicho que en estos momentos el Ejecutivo autonómico está "enfocado" en que Extremadura tenga las "mejores cuentas para el año 2026". "Es el único escenario que ahora mismo estamos manejando", ha dicho.

Así, aunque "todas las opciones siempre estarán abiertas", Sánchez Juliá ha insistido en que están "enfocados en que Extremadura tenga las mejores cuentas para el año 2026". "Empezamos estos contactos con un espíritu constructivo y dialogante. No vamos a estar pensando en escenarios futuros porque nuestro escenario es sacar las cuentas para el año 2026", ha aseverado.

También, y preguntado por si la situación judicial de Gallardo pudiera propiciar el adelanto electoral y si, de haberlo, podría coincidir con su juicio, el 'popular' ha asegurado desconocer" cuándo será el mismo y "cuando van a ser las elecciones autonómicas que están fijadas para el año 2027".

"Lo que sí sé es que hoy hay una reunión muy importante de la presidenta de la Junta de Extremadura con el resto de grupos parlamentarios para tratar el presupuesto del año 2026", ha asegurado.

DIFERENCIAS ENTRE GUARDIOLA Y SÁNCHEZ

El portavoz del PP de Extremadura también ha planteado en su intervención las diferentes formas de gestionar de la presidenta de la Junta frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Mientras 15 días antes la presidenta de la Junta está reuniendo a los grupos parlamentarios para hablar del presupuesto y dar los grandes números y escuchar propuestas, mañana le finaliza el plazo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para registrar los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados y por tercer año consecutivo el Gobierno de España va a faltar a su obligación constitucional de registrar presupuestos", ha señalado.

En este línea, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola en el encuentro de este lunes tenderá la mano a los grupos parlamentarios en su "línea de diálogo", "de consenso" y "de poner los intereses generales de Extremadura por delante de cualquier otro interés" y planteará "grandes medidas y grandes políticas" para que Extremadura "siga creciendo y siga recorriendo el camino de cambio que emprendió en el año 2023".

"Para que Extremadura siga teniendo más empleo, para que Extremadura siga creciendo, para que siga teniendo mayores oportunidades y para que siga teniendo Extremadura y todos los extremeños más y mejores servicios públicos en todos los rincones de Extremadura", ha indicado.

DECLARACIÓN DE MURCIA

Por otro lado, el portavoz del PP de Extremadura se ha referido al cónclave celebrado por los 'populares' este fin de semana para dar respuesta a los "problemas" de España de una manera "conjunta" y "coordinada" y que ha concluido con la Declaración de Murcia, que recoge acuerdos en materia de igualdad; inmigración; transporte, infraestructuras y energía y defensa del sector primario.

"Los problemas que nos afectan a todos se buscan soluciones hablando y contando con todos. No se hace a base de retales, a base de concesiones ni de cesiones a chantajes, como estamos acostumbrados que haga el presidente del Gobierno, sino que se hace con un proyecto de país", ha dicho.

Por ello, Sánchez Juliá ha considerado que el Partido Popular es la "única alternativa real" para que los españoles vuelvan a tener confianza en un gobierno.

"El Partido Popular es la única alternativa real para que exista igualdad entre todos los españoles, para que existe igualdad entre todos los territorios, porque España tiene que recuperar medidas reales, políticas que solucionen problemas y acabar con el sanchismo que tanto está denigrando nuestro país", ha recalcado.

Así, y para que eso se resuelva, el portavoz del PP ha considerado que "solo hay un camino", que es la convocatoria de elecciones generales "a la mayor brevedad posible".

"Le pedimos así que con esta convocatoria de elecciones Pedro Sánchez le dé la palabra a todos los españoles, algo a lo que ya ha demostrado que tiene miedo porque sabe que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones. Y si se le da la palabra a los españoles, así Pedro Sánchez tiene tiempo para dedicarse a lo que verdaderamente le importa, que son sus líos judiciales", ha señalado.