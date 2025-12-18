A pesar de la polémica en Extremadura, el voto por correo cuenta con un sistema de custodia de alta seguridad

El proceso que sigue Correos para gestionar el voto por correo es absolutamente meticuloso para asegurar que todas las papeletas se custodien y lleguen a su destino: las mesas electorales. Así lo ha explicado Luis Panduro, delegado sindical de Comunicación para el sindicato CSIF, quien ha detallado el estricto procedimiento que se aplica para que el proceso sea limpio y seguro.

El recorrido del voto: paso a paso

El procedimiento comienza cuando el ciudadano se persona en una oficina de Correos y presenta su carné de identidad para verificar su identidad y solicitar el voto. Posteriormente, la documentación electoral se envía a su domicilio y debe ser recogida por la misma persona, ya que no se puede entregar a un autorizado, salvo en casos especiales que requieren una autorización notarial.

Una vez recibida la documentación, el elector elige su papeleta, la introduce en el sobre de votación y lo incluye junto al certificado de la circunscripción electoral en otro sobre que remitirá de vuelta. Este sobre se puede enviar desde cualquier oficina de Correos, desde donde se inicia el proceso de custodia.

Custodia bajo llave en las oficinas técnicas

Desde las oficinas auxiliares, los votos se envían a la oficina técnica correspondiente, como la de Mérida, donde se custodian en la caja fuerte. Según Panduro, todas las oficinas técnicas de cada provincia guardan los votos de esta manera hasta el día de las elecciones, asegurando que cada uno llegue a su destino correcto, independientemente de dónde se haya solicitado.

Los directores de oficinas son muy pulcros y y muy estrictos en el mantenimiento de del voto por correo" Luis Panduro CSIF

La responsabilidad de la custodia recae en los directores de las oficinas. Panduro asegura que son "muy pulcros y y muy estrictos en el mantenimiento de del voto por correo". Además, ha subrayado que para Correos es fundamental que "las elecciones sean lo más limpias posible" y, por ello, el protocolo es inflexible.

Solo lo toca el director de la oficina, se guarda en una caja fuerte y no lo vuelve a tocar nadie hasta el día de las elecciones" Luis Panduro CSIF

El procedimiento dictamina que "solo lo toca el director de la oficina, se guarda en una caja fuerte y no lo vuelve a tocar nadie hasta el día de las elecciones". La custodia, ha aclarado, se realiza íntegramente en las instalaciones de Correos, sin la intervención de agentes del orden.

Entrega final en la mesa electoral

Llegado el día de las elecciones, los votos se retiran de las cajas fuertes y se entregan a los carteros. Estos son los encargados de llevarlos personalmente a cada una de las mesas electorales y entregarlos en mano a los presidentes de las mesas correspondientes.

Los presidentes de mesa firman la documentación que acredita la recepción de los votos. Una vez se cierra la mesa al finalizar la jornada electoral, se sacan los sobres del voto por correo y se introducen uno a uno en la urna para su recuento junto al resto de papeletas.