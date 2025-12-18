El PP denuncia una "estrategia organizada" para robar el voto por correo en Extremadura

El Partido Popular ha denunciado públicamente lo que considera una "estrategia absolutamente organizada" para alterar el voto por correo en Extremadura. La formación política ha alertado sobre varios incidentes, que comenzaron con la ausencia de papeletas del PP en envíos postales y han escalado a robos en oficinas de Correos durante la noche.

Robos coordinados en Correos

El suceso más grave ha ocurrido en la localidad de Fuente de Cantos, donde los asaltantes se han llevado la caja fuerte con todos los votos por correo depositados, que incluían también los de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Según el PP, este hecho "pone de manifiesto que es una estrategia absolutamente organizada, no es una cuestión puntual".

Nos están robando la democracia" Abel Bautista

Paralelamente, se han registrado intentos de robo en otras oficinas de Correos. En Torremejía, los ladrones forzaron la caja fuerte pero no sustrajeron nada al comprobar que no contenía votos, ya que estos se trasladan diariamente a Mérida. En Santa Amalia tampoco pudieron robar votos por correo. El partido afirma que "hay alguien de manera organizada, probablemente más de una, dos, tres y cuatro personas que, de una manera coordinada durante la noche, han entrado en las oficinas de correo con un único objetivo, que es llevarse el voto por correo".

Garantizar el derecho al voto

Ante la gravedad de los hechos, el Partido Popular ha exigido que se abra una investigación inmediata por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, la formación política ha solicitado que "tendrá que establecerse un procedimiento extraordinario para que esos ciudadanos puedan volver a votar", argumentando que no se puede permitir que pierdan su derecho.

Si un estado democrático no puede garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos, qué clase de estado tenemos y qué clase de democracia tenemos" Abel Bautista

Desde el partido se ha insistido en la gravedad de la situación con declaraciones contundentes: "Nos están robando la democracia". Y se añade: "Si un estado democrático no puede garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos, qué clase de estado tenemos y qué clase de democracia tenemos".

Llamamiento a la participación masiva

Finalmente, el Partido Popular ha hecho un llamamiento a la movilización masiva de todos los extremeños para el próximo domingo. El objetivo, según sus portavoces, es "responder contundentemente" en las urnas. "Yo no estoy pidiendo ahora aquí el voto para el Partido Popular, yo lo que estoy pidiendo es una movilización masiva de todos los extremeños para que el próximo domingo depositen su voto en las urnas", han aclarado, insistiendo en que la mejor respuesta es "cívicamente, insisto, con la papeleta".