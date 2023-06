Génova, satisfecha por el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura que no colisiona con su ideario

La dirección del Partido Popular valora el acuerdo con Vox para formar gobierno en Extremadura como el "triunfo del diálogo" a favor del cambio que pedían los extremeños. Se suma al pacto alcanzado por ambas formaciones en Valencia y Baleares o el acuerdo con el Partido Regionalista en Cantabria que lleva al PP a presidir esos gobiernos.

Vara renuncia a su investidura tras conocer el pacto PP - Vox Según ha podido saber la Cadena Cope, el socialista retira su candidatura a ser investido. Ahora, le toca a Guardiola comunicar que cuenta con los apoyos suficientes

Queda por cerrar un pacto en Aragón y en Murcia y los populares piden a Vox que no lo bloqueen. Enfrente, Ferraz considera que el PP antepone el poder a cualquier línea roja.

Génova pregona su satisfacción por un acuerdo alcanzado en Extremadura con discreción, rapidez y sin entrar en colisión con el ideario del partido.

Además subrayan que frente a las pretensiones iniciales de Vox, finalmente la entrada en el Gobierno ha quedado limitada a esa única Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

A partir de aquí, el equipo de Alberto Núñez Feijóo exhibe los procesos de pactos abiertos en Murcia o Aragón.

El PP defiende la entrada del partido de Santiago Abascal en los Ejecutivos donde su voto afirmativo es "imprescindible" para lograr la investidura, como ocurre en la Comunidad Valenciana, donde también habrá bipartito.



Así lo han trasladado fuentes de la dirección nacional del PP a los medios y han subrayado además que la formación de Núñez Feijóo defenderá su "legitimidad para gobernar en solitario" donde sea "la fuerza más votada" y tenga "más escaños que toda la izquierda junta".



Los populares hacen una referencia expresa al caso de la Región de Murcia, donde Fernando López Miras se enfrentará al debate de investidura será "la próxima semana" -la fecha concreta se fija el lunes- y, apuntan, "no será sencillo para Vox justificar que bloquea la toma de posesión de un presidente del PP que obtuvo casi el 43% de los votos". Al PP solo le separan dos escaños de la mayoría absoluta.



Además, como también ha sostenido el portavoz de campaña, Borja Sémper, el PP subraya que "los acuerdos no implican cesiones ideológicas" y destaca que el pacto extremeño, cuyo contenido aún no se ha difundido, "incluye de manera expresa la violencia machista como un problema real que hay que erradicar en la sociedad extremeña". "Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres", recalca el PP.



El PP defiende además un pacto que cambia el Gobierno de "uno los feudos tradicionales del PSOE" donde los populares obtuvieron "los mismos escaños" que el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara.



Y sostienen que el PP procede de forma "diferente" al PSOE porque a su juicio "el sanchismo ya tendría todas las presidencias autonómicas que la aritmética le permitiera, cediendo principios y valores a socios como Podemos a cambio de conseguir el poder".





La lectura del PSOE, radicalmente opuesta

La lectura del PSOE es radicalmente opuesta y siguen agitando la idea de que hay un acuerdo global entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para hacerse con el poder allí donde sea posible.

Dibujan a María Guardiola sometida a las presiones de Madrid, por lo tanto debilitada al aceptar la entrada de Vox en un gobierno de la Junta de Extremadura.