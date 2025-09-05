Gallardo estalla contra Guardiola en Jarilla: “El Gobierno de la señora Guardiola ha engañado a la ciudadanía”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lanzado duras críticas al Ejecutivo de María Guardiola durante su visita a Jarilla, una de las localidades del norte de Cáceres más castigadas por los recientes incendios.

Gallardo no se mordió la lengua: aseguró que el Gobierno regional “ha engañado a la ciudadanía” al presumir de presupuestos contra incendios que después no ejecuta. Según detalló, “solo se han gastado 4 de cada 10 euros de los 43 millones destinados a prevención”, un dato que considera demoledor y que evidencia, a su juicio, la falta de gestión.

Además, denunció que las medidas anunciadas en el Consejo Extraordinario celebrado en Hervás aún no se han publicado en el DOE, pese a que ya ha pasado una semana. “No eran fruto de la escucha ni del análisis, sino de la improvisación y del ánimo del impacto mediático”, sentenció el líder socialista.

Gallardo también quiso dejar claro que las ayudas deben nacer de abajo, de lo que piden agricultores, ganaderos y alcaldes, no de “fotos y focos grandilocuentes”. Tras reunirse con representantes locales, insistió en que su partido seguirá recogiendo propuestas para trasladarlas como iniciativas concretas.

positividad en el turismo

No todo fue crítica. El socialista lanzó también un mensaje de ánimo a la población: pese a la catástrofe, el norte de Cáceres mantiene un enorme potencial turístico, con un verano aún por delante y un otoño en el que, aseguró, “nuestra región seguirá siendo verde y llena de oportunidades”.

Gallardo cerró su intervención agradeciendo la labor de los servicios de extinción, así como la actitud proactiva de los vecinos y vecinas y el trabajo incansable de alcaldes y alcaldesas que siguen siendo la primera puerta de contacto de los afectados.