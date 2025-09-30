La innovadora medida que pretende utilizar Mikel Arteta para mejorar la comunicación con sus jugadores: utilizar pilotos militares

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, tienen la intención de utilizar a pilotos de las fuerzas aéreas británicas para mejorar su comunicación con los futbolistas.

El técnico español es conocido por sus poco habituales técnicas de motivación a los futbolistas, como cuando contrató a un grupo de magos para que actuaran como carteristas en una fiesta, invitando a sus jugadores a estar atentos en todo momento.

En una charla junto al entrenador de baloncesto Steve Kerr, Arteta comentó que la idea de los pilotos serviría para ser más conciso y preciso a la hora de transmitir un mensaje a los jugadores.

"Un día me despierto y digo "mi plan el día de partido no es lo suficientemente bueno. No me gusta cómo nos comunicamos, cómo el mensaje llega, así que, ¿quién es el mejor para ello?" Los pilotos británicos. Les contactaré para saber cómo se comunican, porque lo suyo es un asunto de vida o muerte. Estoy seguro de que no utilizan veinte frases o veinte palabras si pueden usar solo una. Seguro que no dicen: "na, el viento viene por este lado, tienes que girar a la izquierda", porque entonces "boom", muerto", así que tiene que ser una palabra", comentó Arteta.

El entrenador español aboga por invitar a una serie de pilotos a sus entrenamientos y partidos durante varios días para que analicen su comunicación y ver cómo pueden hacerlo mejor.

El Arsenal ha sido subcampeón de la Premier League en las últimas tres temporadas y el curso pasado alcanzaron las semifinales de la Champions League por primera vez en 17 años. Sin embargo, los 'Gunners' llevan sin ganar un gran título desde la FA Cup en 2019, en la primera temporada de Arteta al mando del equipo.