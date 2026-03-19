Un fallecido en un accidente de tráfico en la A-5

A primera hora de este jueves, se ha producido un accidente mortal en el kilómetro 3,19 de la A-5, en sentido Madrid. El siniestro ha consistido en una colisión entre dos vehículos que, lamentablemente, se ha saldado con una persona fallecida.

A causa del accidente, se ha tenido que desviar el tráfico por la carretera EX-307 para gestionar la circulación en la zona afectada. El Equipo de Atestados de Mérida se ha desplazado al lugar de los hechos y ya ha iniciado la instrucción de las diligencias para determinar las causas que provocaron la colisión.

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