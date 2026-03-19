COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Un fallecido en un accidente de tráfico en la A-5

El siniestro ha ocurrido a primera hora de la mañana en sentido Madrid y ha obligado a desviar la circulación por la EX-307

Redacción COPE Extremadura

Mérida - Publicado el

1 min lectura

A primera hora de este jueves, se ha producido un accidente mortal en el kilómetro 3,19 de la A-5, en sentido Madrid. El siniestro ha consistido en una colisión entre dos vehículos que, lamentablemente, se ha saldado con una persona fallecida.

A causa del accidente, se ha tenido que desviar el tráfico por la carretera EX-307 para gestionar la circulación en la zona afectada. El Equipo de Atestados de Mérida se ha desplazado al lugar de los hechos y ya ha iniciado la instrucción de las diligencias para determinar las causas que provocaron la colisión.

noticia en ampliación

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 19 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking