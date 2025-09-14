Fallece una mujer tras atragantarse con un pinchito en las fiestas de Guadiana (Badajoz)

Una mujer de 79 años falleció anoche al atragantarse cuando comía un pinchito durante las fiestas del municipio pacense de Guadiana.

La mujer, natural de esta localidad, pero vecina de Paiporta (Valencia), a donde emigró hace años, estaba acompañada por unas amigas cuando tuvo lugar el suceso, según ha informado a EFE el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo.

Los hechos ocurrieron pasadas las diez de la noche en la caseta municipal, donde la mujer fue atendida en un primer momento por varios voluntarios que intentaron realizarle las maniobras.

Posteriormente, llegaron recursos sanitarios del centro de salud de Pueblonuevo del Guadiana y una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, "que no pudieron salvar su vida", según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Salud.

En redes sociales, el Ayuntamiento de Guadiana ha trasladado su pésame a familiares y amigos de la mujer y ha mostrado su gratitud a los voluntarios que intentaron reanimarla, así como a los diferentes efectivos que intervinieron "por su profesionalidad y ejemplar actuación"