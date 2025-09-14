Fallece un motorista en una salida de vía entre Hinojosa y Hornachos

Uno motorista de 50 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía en la carretera BA-079, entre Hinojosa del Valle y Hornachos, en la provincia de Badajoz.

El accidente ocurrió cerca de las nueve y media de la pasada noche y los servicios médicos desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

En el lugar intervinieron recursos del punto de atención continuada de Ribera del Fresno y efectivos de la Guardia Civil.

OTRO ACCIDENTE DE MOTO, EN ACEBO

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave tras salirse de la vía y caer por un barranco cerca del municipio cacereño de Acebo.

El accidente ocurrió sobre las seis de la tarde de este pasado sábado en el punto kilométrico 68 de la carretera EX-109, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

El varón, con politraumatismos, fue derivado al Hospital de Coria.

En el lugar del suceso intervinieron bomberos de esta localidad, recursos asistenciales del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.