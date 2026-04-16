Gonzalo Pérez Jácome, de crear el superhéroe ourensano de "Miñoman" contra la corrupción a investigado por prevaricación

La historia de Gonzalo Jácome experimentó una transformación de 360º. El líder de Democracia Ourensana pasó de ser un Robin Hood criticando a los gobernantes, a convertirse en alcalde y llegar a estar imputado por un presunto delito continuado de prevaricación.

Jácome se dio a conocer públicamente a través de su televisión, Auria TV, con el personaje Miñoman, con el que buscaba corruptos vestido como un superhéroe, o el programa “Planeta Baltar” sátira política contra los gobernantes.

critica la corrupción

Funda su partido político, Democracia Ourensana, que se presenta a las elecciones municipales del 2003 y 2007 con un programa basado en criticar la corrupción y el despilfarro. De hecho, creció políticamente criticando causas judiciales de los gobiernos anteriores. Así logra su primer éxito con la irrupción de dos concejales en el Concello de Ourense durante las elecciones municipales de 2011.

Durante ese mandato, saltó la Operación Pokemon y fue imputado el entonces alcalde socialista, Francisco Rodríguez. Jácome fue el más duro con el político investigado cuando cesó como regidor por su imputación. Las críticas a la corrupción lo auparon y en 2015 logró ser la primera fuerza política de la oposición en el gobierno de Jesús Vázquez, con 8 ediles.

discursos en su televisión local

Sus reproches a los gobernantes, la retransmisión de los plenos del Concello de Ourense y sus discursos en su televisión local calaron en la población y, en las siguientes elecciones, con la drástica pérdida de apoyo electoral del popular Jesús Vázquez -bajó de 10 a 7 concejales en la ciudad de Ourense y el PP perdió la mayoría absoluta en la Diputación Provincial - logró su objetivo que era convertirse en alcalde de Ourense en 2019 con un pacto que facilitaba que los populares mantuvieran el gobierno de la institución provincial y Jácome el gobierno de la ciudad. Cuatro años después, logró repetir como alcalde y luego el éxito de ser DO la única fuerza política en tener representación en el Parlamento de Galicia junto a PP, PSOE y BNG.

Pero ahora se enfrenta a una situación difícil. La vida dio mil vueltas desde aquel “Miñoman” que atacaba la corrupción o el despilfarro a hoy ver cómo su creador, Gonzalo Jácome, se encuentra a un paso del banquillo de los acusados.