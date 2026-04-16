Jaylen Hands aterriza en UCAM Murcia: "Vengo a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa"
El escolta estadounidense llega para suplir la baja de Dylan Ennis y se muestra ambicioso ante el reto de competir en la que considera la mejor liga de Europa
Murcia - Publicado el - Actualizado
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El UCAM Murcia ha oficializado la llegada de Jaylen Hands, un escolta estadounidense que se incorpora hasta final de temporada para cubrir la baja por lesión de Dylan Ennis. Hands, con experiencia previa en la Liga Endesa con el Zunder Palencia, ha asegurado en su presentación que se une a uno de los mejores equipos de la competición.
El jugador californiano se ha mostrado encantado de volver a España y ha elogiado la competición. "La Liga Endesa es increíble, es muy competitiva y para mí es la mejor de Europa. Aquí cualquier equipo puede ganar a cualquiera, las aficiones son increíbles y se juega muy rápido", ha señalado.
Un reto ilusionante
Hands considera su fichaje por el equipo murciano, que actualmente ocupa la tercera posición en la liga, como un paso importante en su trayectoria. "Es una muy buena oportunidad para mí. Considero que venir aquí a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa ahora mismo es algo muy bueno e interesante para mi carrera", ha afirmado.
Es una muy buena oportunidad para mí"
Jugador de UCAM Murcia CB
El nuevo fichaje ha destacado el gran nivel del equipo en las últimas temporadas. "Somos un muy buen equipo, de los mejores de la competición, y el UCAM CB lo lleva demostrando durante los últimos años. Ahora mismo vamos terceros en la Liga", ha declarado, mostrando su ilusión por este nuevo capítulo.
Conexión en la pista
En Murcia coincidirá con su compatriota Michael Forrest, a quien ya conocía de su etapa en Italia. "Es un muy buen jugador, tuvo mucha importancia en su equipo. Tengo muchísimo respeto por él y creo que compartir pista con él va a ser muy fácil", ha manifestado sobre su nuevo compañero.
Creo que compartir pista con él será muy fácil"
Jugador de UCAM Murcia CB
Sobre las indicaciones de su nuevo entrenador, Sito Alonso, Hands ha explicado la confianza que le ha transmitido. "Me dijo que tuviera confianza, que aporte la máxima energía y, sobre todo, que pueda ser yo mismo", ha comentado el jugador.
La mejor opción para el club
Por su parte, el director general del club, Alejandro Gómez, ha justificado la elección del estadounidense. "Vimos múltiples opciones y de lo que había, considerábamos que la de Jaylen era la mejor operación que podíamos hacer, tanto deportiva como económicamente", ha indicado el directivo.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.