La Central Nuclear de Almaraz: voces, cifras e incertidumbre

En la comarca del Campo Arañuelo, se erige la Central Nuclear de Almaraz (CNA). Desde su puesta en marcha en 1981, esta infraestructura ha sido un pilar económico y social para la región, generando electricidad para millones de hogares y empleos para miles de personas. Sin embargo, su futuro pende de un hilo: las concesiones actuales para las dos unidades expiran en 2027 y 2028, lo que plantea un cierre inminente en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Según datos del propio sector, la CNA aporta más de 100 millones de euros anuales a la economía regional y genera 3.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a los 35.000 habitantes de la zona. Pero el posible cierre de la planta nuclear ha despertado preocupación y resistencia en Almaraz y municipios cercanos.

josé Antonio Díaz Agraz, alcalde de Almaraz: "Incertidumbre y miedo"

El alcalde de la localidad, José Antonio Díaz Agraz, ha expresado el sentir general de la población. "Incertidumbre, miedo. Una central que lleva conviviendo con nosotros 41 años, pues la gente se ha criado con ella, prácticamente la población que tenemos ahora mismo en Almaraz y en la zona del Campo Arañuelo se ha criado con la central nuclear. Entonces el miedo que tienen no saben lo que va a pasar, no saben cómo se va a actuar después, si habrá puestos de trabajo, si habrá creaciones de empleo, no se sabe qué va a pasar", declaró a El Periódico de la Energía, un medio especializado en este tipo de información.

Díaz Agraz subraya que el impacto de un posible cierre no solo afectaría al empleo directo, sino también a sectores como la hostelería, el transporte y los servicios. "De la central nuclear vivimos prácticamente los 35.000 habitantes del Campo Arañuelo", añade.

Voces de Almaraz: esperanza y temor entre los vecinos

La comunidad local vive con una mezcla de preocupación e incredulidad. Para una vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, la CNA es mucho más que una planta de energía: es el motor de la vida diaria. "Yo no quiero que se cierre, y supongo que igual que yo muchísima gente. Es que yo no sé, creo que esta energía es la mejor. Aquí no hay mucha vida porque este pueblo es un poco atípico y es un pueblo de paso, pero creo que no estamos concienciados. Creemos que no va a suceder", ha explicado.

El sentimiento es compartido por otro residente: "Si no estuviese aquí, pues seguramente sería un pueblo envejecido, como son la mayoría de los pueblos que tenemos alrededor".

la perspectiva de los trabajadores

Desde el Comité de Empresa de la CNA, Borja Romero advierte que en El Periódico de la Energía que el cierre podría ser devastador para la economía local y las familias que dependen de la central. Romero sostiene que, aunque el plan contempla empleos en desmantelamiento, la realidad es que estas oportunidades no son suficientes para compensar la pérdida de puestos actuales.

Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, pone el foco en el impacto a nivel nacional. "En este momento la energía nuclear no emite CO2. ¿Quién puede entrar para sustituir al nuclear en gran cantidad de momentos en el futuro? Cuando no haya renovables, porque son intermitentes, tendrán que ser centrales fósiles que emiten CO2, y por tanto, el impacto ambiental será enorme", explicó.

Araluce también advierte que el cierre de las centrales nucleares en España, en contraste con la tendencia internacional, podría comprometer la estabilidad energética del país.

Un futuro incierto: ¿alternativas para Almaraz?

Mientras las autoridades locales buscan soluciones para diversificar la economía de la comarca, el reloj avanza. Las fechas clave para una posible reconsideración del cierre se sitúan en marzo de 2025, cuando podría haber margen para frenar este proceso. Sin embargo, tanto los vecinos como los expertos coinciden: una decisión irreversible podría llevar a consecuencias económicas y sociales difíciles de revertir.