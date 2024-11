CCOO Extremadura anuncia movilizaciones por el bloqueo en el convenio del transporte sanitario

CCOO de Extremadura ha criticado que se "está paralizando de manera intencionada" y nuevamente la firma del convenio colectivo del transporte sanitario en la región, con lo que se está perjudicando "directamente" a los más de 1.500 trabajadores que dependen de esta cobertura.

Así, en nota de prensa, el sindicato ha indicado que, pese a que la patronal anunció que se firmaría hace dos semanas, lo cierto es el convenio sigue sin aprobarse y aunque CCOO está reclamando la reunión de la comisión negociadora se contesta que "no corre prisa" y que la aplicación del acuerdo no se producirá hasta que se licite un nuevo contrato público de concesión del servicio.

"Las discrepancias entre la patronal y la administración en cuanto al coste de la licitación no pueden significar que los trabajadores y las trabajadoras del sector se queden en el limbo y no se beneficien del preacuerdo al que ya habían llegado sindicatos y empresarios", ha asegurado CCOO en nota de prensa.

Por ello, ha insistido en que, si no se concreta la firma del convenio en los próximos días y no hay un compromiso por parte de la Administración de adecuar la licitación, CCOO "no ve otro cauce para resolver esta situación de conflictividad" que la movilización para exigir que el "preacuerdo sea de una vez por todas el nuevo convenio del transporte sanitario".

"Actualmente, nos encontramos en tierra de nadie, pues estamos entrando en un círculo vicioso. Sin licitación adecuada a los costes no hay convenio, y sin convenio no hay una adecuación de los costes en la licitación", ha asegurado.