Esta es la carrera universitaria que se estudia en Extremadura y tiene un 100% de empleabilidad: cuenta con poca demanda de alumnos

Almendralejo - Publicado el 08 may 2025, 15:05 - Actualizado 08 may 2025, 15:25

En estos tiempos que corren, en los que la inserción laboral es motivo de preocupación de los jóvenes que quieren construirse un proyecto de vida, elegir una carrera con un alto porcentaje de empleabilidad es fundamental para no toparse con un muro al final de la misma.

Hay carreras universitarias que no tienen una alta demanda, que cuentan, eso sí, con una amplia oferta de plazas, pero que no tienen buena prensa entre los jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de la ingeniería agrónoma o ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias, en la que todo el que sale con su título encuentra un empleo. O bien trabaja en el campo o lo hace en otro sector.

Es el caso de Maikel Ferrera, que actualmente desempeña una labor en Protección Civil, en la Junta de Extremadura, en un puesto asociado a riesgos naturales y tecnológicos. “Estoy contento. Al principio, dudé y no me gustaba mucho, pero luego me encantó. Se la recomendaría a todo aquel al que le guste la tecnología, la innovación y el campo”.

Maikel expone sus dudas sobre si los altos porcentajes de empleabilidad están relacionados con lo que se ha estudiado. “A mí me contratan por ser un técnico, pero no por lo mío, que es ingeniería agrónoma. Todos mis compañeros están trabajando. Lo bueno que tiene estudiar una ingeniería es que es amplísima”.

En esta carrera, abunda el género masculino, pero cada vez hay más mujeres. Una de ellas es Carmen Barrera, que trabaja por cuenta propia y también en Apag Extremadura Asaja: “Mi familia trabaja en el campo. Desde pequeña me pareció muy atractiva la carrera”. En su clase había cuatro alumnas. El campo se relaciona más con los hombres, pero “cada vez hay más chicas”.

Carmen coincide con Maikel en que “estarás más cerca o más lejos de tu pueblo, pero todos acabamos trabajando”.

En Almendralejo, el Centro Universitario Santa Ana imparte el Grado en Ingeniería de las Industrias agrarias y Alimentarias. Son cuatro años. Hemos hablado con Mari Carmen Vidal, directora del grado. “En Extremadura y Andalucía, la industria agroalimentaria es la más importante. El campo profesional es muy amplio”. Estamos hablando de conocimientos sobre producción y transformación de las materias primas. “Hay una gran demanda de técnicos. Se necesita personal cualificado”.

Centro Universitario Santa Ana Alumnos del segundo curso de IIAA en la ganadería Jandilla

El perfil del alumno está relacionado, evidentemente, con el campo, y hay una fuerte tradición familiar detrás: “Les gusta el campo, estar al aire libre y mantener el contacto con la naturaleza”.

A Mari Carmen Vidal le sorprende que “hay muchas más plazas que solicitudes, para una titulación que tiene una empleabilidad del cien por cien”. ¿Qué ocurre? Pues que hay asignaturas que suponen obstáculos, a veces insalvables, como las matemáticas, la física o el dibujo técnico. “Quizá el enfoque no sea el correcto”, a la hora de impartir estas asignaturas.

Lo cierto es que para estas personas esta carrera es “bonita y enriquecedora”.