Carmen García: "Con un riñón se puede vivir y yo he evitado que mi hijo fuera a diálisis"

Este miércoles 5 de junio, se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos con un emotivo homenaje en Badajoz, organizado por la asociación Alcer Badajoz. El evento honra tanto a los pacientes renales como a los profesionales sanitarios que hacen posible que miles de personas continúen viviendo gracias a la donación de órganos. Según datos recientes de 2023, Extremadura se destaca como la cuarta comunidad autónoma con la tasa de donantes de órganos más alta de España.

En el marco de esta conmemoración, COPE Extremadura ha contactado con Gonzalo Camps García, un joven extremeño cuya historia ejemplifica el impacto transformador de los trasplantes de órganos. Hace seis años, a Gonzalo le diagnosticaron una enfermedad rara que resultó en una insuficiencia renal progresiva.

Inicialmente, su padre se ofreció como donante, pero las pruebas revelaron que él había transmitido la enfermedad a su hijo de manera hereditaria, imposibilitándolo como donante. Ante esta situación, Carmen García, madre de Gonzalo, no dudó en someterse a las pruebas necesarias para determinar su compatibilidad, aunque tenía pocas esperanzas de ser compatible. "Yo pensaba que no podría donárselo a mi hijo, pero los médicos me sorprendieron diciendo que éramos compatibles. En ese momento me entró mucha alegría porque sabía que iba a curarlo", relató Carmen.

Antes de la operación, Carmen tuvo que pasar por varios comités de ética para confirmar su decisión de proceder con la donación, algo que no le hizo cambiar de opinión: "Pasé por un comité de ética, pero siempre dije que lo tenía claro y lo volvería hacer. Mi satisfacción que tengo vale para toda mi vida".

La operación, realizada hace pocos meses, fue un éxito y tanto Carmen como Gonzalo han recuperado su vida normal. Carmen compartió su sorpresa y alegría por la rápida recuperación: "No me imaginaba que un trasplante de riñón en vivos era tan rápido y que tuviese tan buena mejoría. Por esta razón invito a la gente a que no se lo piense y done si puede. Con un riñón se vive perfectamente. Mi vida está transcurriendo igual que cuando tenía dos. Yo he evitado que mi hijo vaya a una diálisis y que tuviera que depender diariamente de una máquina. Si lo tuviera que hacer lo volvería hacer sin dudarlo. Él ahora siempre va a tener una parte de mí dentro suya".

Por otra parte, Carmen también hizo un llamado a la donación de órganos de personas fallecidas, subrayando su importancia: "El trasplante de órganos en personas fallecidas va muy bien, pero debería haber muchos más. Una vez que falleces creo que es lo mejor que puedes hacer ya que en tu conciencia quedará que gracias a ti se habrán podido salvar varias vidas".

La celebración del Día Nacional del Donante de Órganos en Extremadura no solo reconoce la generosidad de los donantes y el esfuerzo de los profesionales sanitarios, sino que también destaca la urgente necesidad de continuar fomentando la donación de órganos para salvar vidas diariamente.