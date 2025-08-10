'El alcalde de Zalamea': "Una cita con nuestra historia, cultura y tradición"

Zalamea de la Serena se prepara para vivir una nueva edición de ‘El alcalde de Zalamea’, entre los días 21 y 24 de este mes de agosto.

Esta representación alcanza su edición número 30. En la obra de Calderón de la Barca participarán unos 600 vecinos de la localidad como actores, figurantes y colaboradores, y tendrá lugar en la plaza de la Constitución, donde se encuentra el distylo romano, un monumento nacional, de carácter funerario, datado en el año 102 de nuestra era. ‘El alcalde de Zalamea’ se representará a las 22.30 horas durante cuatro días seguidos.

J.L Gilgado Representación de 'El alcalde de Zalamea'

Del viernes 22 al domingo 24, habrá rutas turísticas guiadas por los principales puntos de interés de la localidad, el mercado artesanal del Siglo de Oro y variadas actividades que engloban exposiciones, animaciones teatrales, atracciones infantiles, un campamento del Siglo de Oro, zoco árabe, pasacalles y música. El festival ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El pasado día 5, tuvo lugar la presentación de esta edición, en la Junta de Extremadura.

El alcalde de la localidad, José Antonio Murillo, mencionó la figura de Miguel Nieto, quien durante 25 años ha sido responsable de la organización teatral, destacando su legado y dedicación. Además, anunció una novedad: por primera vez, el ‘Mesón de Crespo’ se ubicará este año en el Castillo de Arribalavilla.

Ayuntamiento de Zalamea Presentación de la edición número 30 en la Junta de Extremadura

El alcalde también valoró el gran trabajo de los actuales directores, Miguel Ángel Latorre y Tamara Carrasco, quienes están imprimiendo a la obra un enfoque fresco. Ellos mismos intervinieron para explicar que están dotando a la representación de un carácter más dinámico, con el objetivo de que el espectador se concentre en los detalles y disfrute más intensamente.

Ya puedes ver el programa de actos.