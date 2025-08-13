El alcalde de Jarilla pide que se respete la evacuación: "Es por su seguridad"

Los evacuados en Jarilla aún no pueden volver al pueblo

El alcalde de Jarilla (Cáceres), Ángel Peña, ha pedido a los vecinos de su localidad y de las poblaciones cercanas Villar de Plasencia y Cabezabellosa que no regresen a sus casas hasta que lo autoricen los servicios de emergencia: "es por su seguridad".

Las tres poblaciones permanecen desalojadas desde la tarde del martes por un incendio forestal que sigue activo y que ha quemado ya una superficie aproximada de 800 hectáreas en el norte cacereño.

El alcalde ha explicado que, según las indicaciones del 112, los vecinos deberán permanecer fuera de sus hogares por motivos de seguridad.

La superficie que se ha quemado asciende a 800 hectáreas

"Estamos navegando en el mismo barco todos. La evacuación se mantiene hasta que nos indiquen lo contrario los servicios de emergencia", ha afirmado Peña en declaraciones a los periodistas.

Asimismo, ha recalcado que los profesionales "insisten en que no es seguro regresar todavía".

El primer edil ha hecho un llamamiento a la población, a la que ha pedido "calma y comprensión", a la vez que ha apuntado que hay que "intentar tranquilizarlos y que entiendan la situación".

Hay tres incendios activos en la región: Jarilla, Casares de las Hurdes y Santibáñez el Alto

Sobre la noche anterior, ha reconocido que ha sido "complicada" tanto para los vecinos como para los equipos de emergencia.

Peña se ha sumado al llamamiento de la Junta de Extremadura para que se respeten las evacuaciones, después de que en algunos casos se haya puesto en riesgo la vida de personas que intentaron volver a las zonas afectadas.

Se desconocen los daños en las infraestructuras municipales

En cuanto a posibles daños en infraestructuras municipales, como acometidas de agua o líneas eléctricas, el alcalde ha indicado que por el momento se desconoce su alcance.

"No hemos podido subir al pueblo y no nos dejan acceder, así que no sabemos lo que nos encontraremos", ha concluido.