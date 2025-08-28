Adrián Benito, de Extremadura Pebetero, vencedor la I Vuelta a Castilla-La Mancha Leader
Porque Extremadura es deporte
Mérida
1 min lectura
Adrián Benito, de Extremadura Pebetero, se ha proclamado vencedor la I Vuelta a Castilla-La Mancha Leader, tras imponerse al castellanomanchego Miguel Moya, que iniciaba la última etapa como líder y ha terminado tercero en la general.
La competición masculina, de cinco etapas, ha contado con la participación de 120 corredores de 17 equipos, que han recorrido las cinco provincias de la región y han pasado por los territorios de los trece Grupos de Desarrollo Rural implicados.
La carrera ha pasado por cerca de 70 municipios, a través de un trazado que ha permitido "descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, cultural o gastronómica de Castilla-La Mancha". Porque Extremadura es deporte.
