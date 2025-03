Abel Bautista carga contra el Gobierno: "No se puede mercadear con menores por siete votos"

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera una "falta absoluta de transparencia" en el acuerdo con Junts para el reparto de menores migrantes. Bautista ha acusado al Ejecutivo de "mercadear con menores" a cambio de "siete votos" en el Congreso y de tomar decisiones sin consultar con las comunidades autónomas.

El dirigente popular ha explicado que el pasado lunes se celebró la Conferencia Sectorial de Inmigración, reunión en la que el Gobierno de España y los consejeros de las autonomías abordaron la situación migratoria, pero sin mencionar en ningún momento el reparto de menores no acompañados. "No se habló del tema ni en el orden del día ni en el debate", ha asegurado Bautista, que ha calificado de "deslealtad" el hecho de que "menos de 12 horas después" el Gobierno pactara unilateralmente con la Generalitat de Cataluña, dejando fuera al resto de autonomías.

"Nos hemos enterado por la prensa, no por una llamada, no por una comunicación oficial. Y esto no es cogobernanza, esto es imposición", ha criticado el portavoz del PP. Bautista ha recalcado que el problema no es la acogida de menores, sino la falta de garantías por parte del Gobierno para que las comunidades puedan atenderlos con los recursos adecuados. "Las autonomías del PP han demostrado responsabilidad, han puesto a disposición sus competencias en educación y sanidad, han actuado con discreción y humanidad. Pero el Gobierno no respeta el trabajo de las comunidades y prefiere hacer pactos a espaldas de todos", ha afirmado.

Desde Extremadura insisten en que no aceptarán la imposición de un reparto sin medios. "No se puede repartir menores con criterios partidistas, porque no son números ni mercancía", ha sentenciado Bautista. El Consejo de Ministros aprobará en las próximas horas el decreto que regulará esta distribución, mientras las comunidades gobernadas por el PP exigen un debate serio y consensuado.