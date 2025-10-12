El circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres se prepara para "la mejor carrera vista jamás" de motocross

Los días 18 y 19 de este mes se va a celebrar en el circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres la última prueba del Campeonato de España de Motocross MX-ELITE, coincidiendo con el 25 aniversario del club extremeño, que está preparando "la mejor carrera vista jamás".

El evento, que se celebrará en el circuito Las Arenas, no solo coronará a los campeones de las diferentes categorías, sino que también ofrecerá un espectáculo sin precedentes con la inclusión de una superfinal histórica.

"Es la última prueba y vienen todos los títulos en juego, lo que garantiza una gran competitividad en cada categoría", explica Diego María Lancho, presidente del Motor Club de Malpartida y gerente del circuito. "Además, contaremos con la presencia de pilotos de talla internacional, lo que eleva aún más el nivel de la competición".

El MX Élite, que engloba la primera división del motocross español, reunirá a los pilotos más destacados en las categorías MX1 (450cc) y MX2 (250cc), así como a las promesas de la categoría 125cc y las aguerridas competidoras de la categoría MX Fémina.

Una superfinal con premio récord

La gran novedad de este año es la incorporación de una superfinal, una carrera corta y explosiva que enfrentará a los 15 mejores pilotos de MX1 y los 15 mejores de MX2. Esta prueba, que se disputará tras la segunda manga del domingo, repartirá un premio de 5.500 euros, convirtiéndose en la carrera más corta y mejor pagada en la historia del motocross español.

"Esta superfinal ha generado una gran expectación y ha atraído a pilotos que normalmente no participan en el campeonato nacional", destaca Diego. "Contaremos con corredores que compiten en el campeonato alemán o en el mundial, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel".

Extremadura, cantera de campeones

El motocross extremeño vive un gran momento, con pilotos que están destacando a nivel nacional e internacional. En la categoría 125cc, Samuel Tapia y Pablo Lara llegan a Malpartida empatados a puntos en el liderato del campeonato, con serias opciones de hacerse con el título.

"Extremadura está jugando un papel importante en el motocross nacional, con cada vez mejores pilotos que salen de nuestras canteras", subraya Diego. "Estamos muy orgullosos de contar con representantes que están escalando posiciones en los campeonatos nacionales e internacionales".

Entradas y horarios

Las entradas para el evento ya están a la venta en tiendas de motos de Cáceres, Badajoz y Mérida, así como en el Hotel Peña Cruz de Malpartida. El precio de la entrada para adultos es de 15 euros, mientras que los niños hasta 10 años entran gratis.