Antonio Luis Casimiro se estrena con victoria en el Rallysprint Corazón de Extremadura

El Rallysprint Corazón de Extremadura se ha estrenado con éxito en el calendario de la FEXA (Federación Extremeña de Automovilismo), llevando el mundo del motor a Montánchez de la mano de la Escudería Ciudad de Mérida. La prueba, puntuable también para los campeonatos de Castilla- La Mancha y Madrid, contó finalmente con 60 equipos autorizados a tomar la salida.

El gran protagonista de la jornada fue Antonio Luis Casimiro, quien debutaba en la región con su competitivo Alpine A110. Junto a su copiloto Juan Manuel Flores, se adjudicó todos los mejores tiempos para sumar su primera victoria con el nuevo coche y cumplir con su papel de máximo favorito ante la ausencia del vigente campeón, Carlos Gallardo.

Una prueba rápida y con mucho público

El recorrido estuvo marcado por dos tramos a doble pasada por Montánchez y Albalá, uno más sinuoso y otro más rápido con chicanes para reducir la velocidad. El buen tiempo propició una gran afluencia de público en las cunetas, que disfrutaron de una espectacular salida protocolaria el viernes en una plaza de España repleta.

Tras Casimiro, la lucha por el podio fue intensa. Fredi López y Daniel Gómez, con su Seat 600 Proto, acecharon al ganador hasta que un problema en los frenos les relegó a la tercera plaza. La segunda posición fue para Julián Jiménez y Alberto Espino con su Mitsubishi Lancer.

La cuarta plaza se fue para Madrid de la mano de Iñaki Echevarría y Álvaro Castro (Peugeot 208 R2), que superaron por siete segundos a Sergio Casero y Sebastián Pescador. La carrera también vio el abandono de nueve equipos, entre ellos el de José Ramon Molina y Francisco Lahera con su Skoda Fabia N5.

Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, con su Alpine A110

Resto de categorías

En Regularidad Sport, la victoria fue para Juan Miguel Amaya y José Luis Rodríguez (Audi 80 Quattro) tras una apretada lucha. Por su parte, en Regularidad Clásica, el equipo de Volantia Racing Club formado por Enrique y Juan Luis Sánchez llevó su Mini a lo más alto del podio.

FEXA Podio de la Regularidad Sport

FEXA Podio de la Regularidad Clásica

El automovilismo extremeño volverá el próximo 11 de abril con la disputa del VII Slalom Villa de Azuaga, tras el parón de Semana Santa.