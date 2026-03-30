El tiempo en La Rioja con cambios de última hora para Semana Santa: Más de lo esperado

La previsión meteorológica para estos días festivos en La Rioja mantiene un guion bastante claro, aunque con pequeños matices de última hora, el frío se alarga un poco más de lo esperado y el ambiente primaveral llegará, pero algo más tarde y de forma más breve.

Según el análisis del blog Meteosojuela, de José Calvo, la primera mitad de la Semana Santa estará marcada por un tiempo más propio del invierno que de finales de marzo. El responsable, los vientos del norte y noroeste, que seguirán dominando la situación y arrastrando aire frío hacia la región.

Un inicio frío, con nubes y alguna lluvia débil

Durante los primeros días, el cielo se mostrará variable, con intervalos de nubes y claros, pero con momentos más cubiertos. No se descartan precipitaciones, aunque en principio serán débiles y poco importantes.

El viento será del norte, lo que hará que la sensación térmica sea más baja de lo que marquen los termómetros. En definitiva, tiempo desapacible a ratos y con ambiente fresco, especialmente en zonas de montaña. El cambio llegará… pero más tarde

A medida que avance la semana, la situación irá cambiando poco a poco. Las temperaturas comenzarán a subir de forma progresiva y el riesgo de lluvias irá disminuyendo.

Eso sí, este giro hacia un tiempo más estable y templado se retrasa ligeramente respecto a lo que se esperaba hace unos días. Además, aunque hará más calor, no desaparecerán del todo las nubes, que podrían seguir siendo protagonistas en algunos momentos.

Final más suave, incluso con aire templado

De cara a los últimos días de la Semana Santa, todo apunta a un ambiente mucho más agradable, con temperaturas más propias de la primavera e incluso con la posible entrada de vientos más templados.

Los modelos meteorológicos coinciden en esa tendencia, aunque con matices, algunos apuntan a vientos del oeste y otros incluso a componente sur, lo que favorecería un ambiente más cálido.

Resumen claro: del invierno a la primavera

En pocas palabras, la Semana Santa en La Rioja será un viaje meteorológico en toda regla:

Comienzo frío, con abrigo y ambiente invernal

Presencia de nubes y alguna lluvia débil al inicio

Subida progresiva de temperaturas

Menos riesgo de precipitaciones con el paso de los días

Final más templado y con sensación primaveral

Eso sí, todavía hay cierta incertidumbre en los últimos días, por lo que conviene seguir de cerca la evolución.