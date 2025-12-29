Plasencia clausura el Año Jubilar con una masiva participación y un mensaje de esperanza

El obispo de Plasencia clausura con una eucaristía el Año Jubilar Universal de la Esperanza

La diócesis de Plasencia ha clausurado el Año Jubilar Universal de la Esperanza en la fiesta de la Sagrada Familia con una Solemne Eucaristía presidida por el obispo, don Ernesto Brotons. El responsable del Jubileo, don David Calderón, destacó el sentido de unidad del evento: “Como un solo pueblo, como una única familia, elevamos nuestra alabanza y gratitud al Dios que sale a nuestro encuentro”.

Un año de gracia y peregrinación

A lo largo de este año, numerosos arciprestazgos y parroquias han peregrinado a la Santa Iglesia Catedral, el único templo jubilar diocesano. En él se han celebrado jubileos especiales para colectivos como enfermos, trabajadores, docentes, abuelos, nietos, pobres y migrantes.

En total, más de 3.000 peregrinos han participado en las distintas celebraciones organizadas. Además, se han recaudado más de 3.000 euros que han sido destinados al 1% del fondo de solidaridad diocesano.

Renovación de la vida cristiana

Durante la celebración de clausura se ha recordado el valor del sacramento de la Reconciliación y la fraternidad vivida en la comunión y la caridad. En este sentido, don David Calderón, también Vicario de Pastoral, ha señalado que “el Jubileo no es una meta, sino un medio privilegiado para renovar nuestra vida cristiana cotidiana”.

El obispo Brotons, junto a sacerdotes y laicos, ha agradecido la generosa colaboración de todos los que hicieron posible el Jubileo. En sus palabras finales, ha expresado su deseo de que “la gracia del Jubileo reavive en nosotros el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor”.