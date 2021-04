El obispo de Plasencia ordena sacerdote al trujillano Luis Miguel Pérez

Tarde lluviosa de domingo en el Norte de Extremadura, pero llena de gozo, alegria y esperanzas puestas en trujillano Luis Miguel PérezParedes el nuevo sacerdote para la Diocesis de Plasencia.

Luis Miguel a declarado a los micrófonos de COPE esta misma mañana, en La Iglesia noticia para la diocesis de Plasencia, que el día de hoy es un día lleno de gozo y alegria que desborda mi corazón y da plenitud a mi ser, "el don del sacerdocio es siempre un regalo inmerecido y una gracia inmensa que Dios me ha concedio".

Además hoy día del Buen Pastor "configuro mi persona con Jesucristo Pastor enraizando mi vida con él y entregandome donde la iglesia me necesite, unido en fraternidad al obispo y a mis hermanos sacerdotes".

La ceremonia según informan desde el obispado de Plasencia, ha destacado por su sobriedad, alegría y el ambiente festivo.Cabe destacar que es la primera ordenación desde hace seis años y ha sido la primera ordenación sacerdotal que preside Monseñor Retana desde que fuera ordenado obispo de Plasencia.

En su homilía monseñor Retana ha agradecido a Dios la vocación sacerdotal de Luis Miguel, “Los que te hemos ayudado en tu discernimiento hemos comprobado que nunca había desaparecido ese hilo vocacional a lo largo de tu vida. Hoy el Señor toma posesión de ti de modo definitivo. Es momento para dar gracias por todo y por todos, que estoy seguro habrás hecho estos días”.

Monseñor Retana también ha instado al ordenando a ponerse en manos de Dios, “ponte manos a la obra para llevar adelante su misión. Tendrás que proclamar la Palabra de Dios, no la tuya, de la que antes has sido tú su primer oyente. Y tendrás que repartir a manos llenas su Gracia, que has experimentado tú primero. Porque la misión, que se te encomienda debe tener el sello de Dios, que siempre es misericordia y perdón. Ser sacerdote es ser ministro de la ternura y de las mismas entrañas de Dios, imprescindibles en un mundo lleno enfrentamientos. Ama a la Iglesia. La ternura propia de Dios es la que Él ha querido confiar a su Iglesia en cuyo seno tu ministerio tiene su origen y sentido”.