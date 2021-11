Don José Luis Retana: " tengo que marchar y duele"

El Santo Padre ha nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo a Don José Luis Retana Gozalo (Pedro Bernardo (Ávila) el 12 de marzo de 1953) hasta ahora obispo de la diócesis de Plasencia.

Un anuncio que se ha dado a conocer al mismo tiempo en Roma, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia hoy 15 de noviembre a las 12 del mediodía.

Queridos diocesanos:

El Santo Padre me ha nombrado Obispo de las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Después de un largo periodo de consultas, el Papa Francisco ha decidido unir in persona episcopi las dos diócesis, manteniendo ambas su personalidad jurídica y canónica, así como sus respectivas estructuras eclesiásticas.

Cuando uno ofrece al Señor su vida, de alguna forma queda desposeído. Siempre he obedecido a lo que me pedía la Iglesia, primero a través de mi Obispo y posteriormente a través del Papa. Tenía suficientes razones humanas para decir no, pero no he tenido ninguna razón realmente evangélica para negarme a esta desproporcionada llamada que el Señor me propone.No esperaba que en tan poco tiempo la diócesis de Plasencia se convirtiera en mi casa. Pero a veces el Señor te desinstala. No exento de dolor, he aceptado este nombramiento, en el que empeñaré todas mis energías en una tarea que comprenderéis no es fácil. Una vez másexperimento mi desproporción entre mi debilidad y la tarea que la Iglesia me encarga. Por eso necesito vuestra oración más que nunca. En este momento sólo me sale del alma la palabra GRACIAS.

Así comienza un comunicado que Don José Luis Retana, ha querido hacer extensivo a todo la diócesis de Plasencia.

Don José Luis Retana, llegaba a la diócesis de Plasencia un 24 de junio de 2017 desde Ávila donde había sido hasta entoces, párroco de San Pedro Bautista, arcipreste de Ávila, deán de la Catedral de Ávila y había desempeñado cargos de delegado para instituciones de enseñanza de la diócesis de Ávila

Llegó a una diócesis con sed de pastor, la de Plasencia que llevaba sin obispo desde el traslado de don Amadeo Rodríguez Magro a la diócesis de Jaén en 2016.

La primera localidad de la diócesis de Plasencia que pisó don José Luis, fue Puente del Congosto ( Salamanca) y desde ese primer instante se convirtió en el pastor de los sentimientos, del abrazo y de la cercanía.

Hoy emocionado, con lagrimas en los ojos y nudo en la garganta, don José luis ha dicho " me cuesta mucho salir de aquí" " tengo que marchar y duele" pero con dolor obedezco a lo que la iglesia me pide y acepto este nombramiento, aun sabiendo que no será fácil esta nueva tarea de hacerme cargo de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

El nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, según el código de Derecho Canónico se debe realizar a los dos meses de su nombramiento, Don José Luis ha dicho, que aún no esta claro, pero que posiblemente será en enero 2022.