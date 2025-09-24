San Miguel pierde fuelle en Cáceres: sólo habrá Feria de Día en el centro

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a los hosteleros a instalar, de forma excepcional, barras o mostradores en el exterior de sus establecimientos

Cáceres celebra la festividad de San Miguel del 26 al 28 de septiembre con una Feria de Día en los bares del centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de la ciudad ha autorizado a los hosteleros a instalar, de forma excepcional, barras o mostradores en el exterior de sus establecimientos entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre, en horario de 13:00 a 21:00 horas con motivo de la Feria de Día de San Miguel.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha destacado que “la Feria de Día de San Miguel es una gran ocasión para que vecinos y visitantes disfruten de un ambiente festivo en nuestras calles y por ello invitamos a sumarse y disfrutar de en estos días de celebración que ponen en valor la tradición y la oferta hostelera de la Cáceres”.

Música y actividades

Durante la Feria de Día se van a permitir conciertos de pequeño formato sin amplificación y charangas itinerantes, con el fin de favorecer la ambientación musical de la ciudad evitando molestias por ruidos.

Cada establecimiento deberá optar entre barra o terraza, sin posibilidad de disponer de ambas. Las barras solo podrán destinarse al apoyo de bebidas o comidas, no estando permitida la instalación de neveras ni cañeros.

La música ambiente deberá respetar en todo momento la normativa autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones. No se autorizan televisores, planchas, parrillas ni otros elementos de cocina en la vía pública.

Por razones de seguridad, queda prohibido el uso de cristal en la vía pública, debiendo utilizarse preferiblemente envases reciclables o reutilizables. No está permitida la práctica de botellón y las decoraciones no podrán obstaculizar la circulación. Asimismo, los establecimientos deberán mantener sus aseos abiertos y los espacios utilizados deberán quedar limpios tras la actividad.

Más celebraciones en Rodríguez Moñino

Con motivo de San Miguel también se instalará un escenario del Ayuntamiento de Cáceres en la calle Rodríguez Moñino, donde la asociación de comerciantes celebra anualmente su fiesta.