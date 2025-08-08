Liberados cuatro cachorros de lince y su madre adoptiva en Monfragüe

Seguro que lo recuerdan, fue tan solo hace unos meses. Una hembra de lince ibérico apareció atropellada cerca de Navalmoral de la Mata. Se llamaba Urava y tenia tres cachorros con tan solo unos días de vida, Wolf, Wendy y Wonder. Estos pequeños, fueron durante días los protagonistas de una búsqueda contra reloj de agentes del medio natural, técnicos de la dirección general de Sostenibilidad y agentes del proyecto 'Lince' que lucharon sin descanso hasta dar con ellos.

Pues estos pequeños están ya en el Parque Nacional de Monfragüe. Junto con su madre adoptiva y Vírgula otro pequeño cachorro de lince huérfano hallado en la zona del Matachel, han sido puestos en libertad. El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla.

Esta 'prueba' es el culmen de un largo proceso que no ha sido fácil pero que ha dado sus frutos.

Tanto es así que su madre adoptiva les ha estado enseñando a comer y cazar en lo que se ha convertido sin duda alguna, en un experimento muy interesante.