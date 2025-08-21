COPE
La Guardia Civil rescata a un vecino de Serradilla

El varón fue localizado en una zona abrupta y de difícil acceso

Israel Bolaños, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Talaván y un equipo de bomberos de Plasencia, han rescatado a un hombre en la localidad de Serradilla.

El varón fue localizado en una zona abrupta. Los hechos tuvieron lugar a la 03:30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Cáceres recibió un aviso alertando del accidente de un vecino de avanzada edad en la localidad de Serradilla.

Fue localizado posteriormente en una zona abrupta intransitable para los vehículos, había salido de su domicilio alrededor de la medianoche. 

La víctima fue encontrada tendida en el suelo, consciente, pero con intensos dolores que le impedían moverse. 

Finalmente, fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

