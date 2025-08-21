La Guardia Civil rescata a un vecino de Serradilla
El varón fue localizado en una zona abrupta y de difícil acceso
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Talaván y un equipo de bomberos de Plasencia, han rescatado a un hombre en la localidad de Serradilla.
El varón fue localizado en una zona abrupta. Los hechos tuvieron lugar a la 03:30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Cáceres recibió un aviso alertando del accidente de un vecino de avanzada edad en la localidad de Serradilla.
Fue localizado posteriormente en una zona abrupta intransitable para los vehículos, había salido de su domicilio alrededor de la medianoche.
La víctima fue encontrada tendida en el suelo, consciente, pero con intensos dolores que le impedían moverse.
Finalmente, fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
“Sería absurdo afirmar que Sánchez es culpable las hectáreas calcinadas. Ahora bien, de tocar la lira mientras se quemaba el monte, sí es culpable"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h