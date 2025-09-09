Alcuéscar ha sido el epicentro del ajedrez internacional con la celebración del 36 Torneo Diputación de Cáceres
Porque Extremadura es deporte
Redacción COPE Extremadura
Mérida - Publicado el
1 min lectura
Este sábado, Alcuéscar ha sido el epicentro del ajedrez internacional con la celebración del 36 Torneo Diputación de Cáceres. Cien participantes, entre ellos grandes maestros de Cuba, Croacia, Venezuela y España, se enfrentaron en un sistema suizo de ocho rondas, con partidas de 15 minutos más dos segundos por jugada. Destacó la presencia del extremeño Manuel Pérez Candelario, capitán del histórico Linex Magic de Mérida, quien en 2007 llevó al ajedrez español a conquistar la Copa de Europa de clubes.
El evento puso el broche de oro a una semana dedicada al ajedrez, que incluyó un campus de tecnificación para jóvenes promesas y los campeonatos Relámpago y Rápido de Extremadura. Más que una competición, fue un espacio de convivencia, aprendizaje y cultura, donde se reafirmó que el ajedrez educa, une y transforma. Porque Extremadura es deporte.
