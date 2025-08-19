COPE
Cáceres provincia
Cáceres provincia

Abel Bautista: ''Hoy es un día clave para las tareas de extinción''

Las condiciones climatológicas son favorables. 25 medios aéreos van a permitir que se avance mucho hoy. Hay optimismo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Jarilla (Cáceres).La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presidido este miércoles desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Jarilla (Cáceres) una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para evaluar la evolución de los incendios que permanecen activos en la región, especialmente los de Jarilla y Casares de las Hurdes.
El consejero de la Junta, Abel Bautista

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

