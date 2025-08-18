Manuel Calero convocado para la Selección Absoluta de Badmintón Eslovenia

Manuel Calero ha sido convocado por primera vez para la Selección Absoluta de Badmintón Eslovenia, marcando un hecho histórico al convertirse en el primer deportista extremeño en lograrlo en categoría absoluta. Nacido deportivamente en la Asociación Deportiva Cura Moral de Villanueva de la Vera, Calero ha forjado una trayectoria ejemplar que combina excelencia deportiva y compromiso personal. Aunque se trasladó a Huelva para estudiar Enfermería, nunca dejó de entrenar al más alto nivel en el Centro de Tecnificación de Andalucía, y desde hace dos años continúa su desarrollo en la Comunidad Valenciana, compitiendo en División de Honor con el Club Ambientosa de San Fernando.

Más allá de su actual rendimiento, Calero acumula logros importantes como una medalla de bronce nacional en dobles y un reciente subcampeonato de España en categoría absoluta. Su evolución constante y su fidelidad a su club de origen reflejan la dedicación que ha mantenido durante toda su carrera. La convocatoria con Eslovenia es el fruto de años de esfuerzo y pasión por el deporte, y un orgullo para su asociación y para todo el deporte extremeño.