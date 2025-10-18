COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

real oviedo 0-2 rcd espanyol

Luis Carrión, tras caer contra el Espanyol: "Yo no soy el importante aquí, lo importante es el Oviedo”

El técnico carbayón no pudo celebrar su reestreno en el Carlos Tartiere con victoria

Luis Carrión, en rueda de prensa tras el Real Oviedo 0-2 RCD Espanyol
00:00
Descargar
COPE Asturias

Rueda de prensa de Luis Carrión tras el Real Oviedo 0-2 RCD Espanyol

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura8:54 min escucha

Descargar

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking